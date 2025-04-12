ВОЗ достигла «принципиального» соглашения по борьбе с пандемиями

Члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) достигли «принципиального» соглашения по борьбе с будущими пандемиями. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Журналисты отметили, что обсуждение вопроса длилось почти три года. Соглашение может расширить сотрудничество между странами до и во время пандемии, отметило агентство.

2 апреля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новая пандемия может начаться в мире уже «завтра». По его словам, для успешной борьбы с ней странам мира необходимо заключить соответствующее соглашение.

3 апреля профессор кафедры «Вирусология» биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, комментируя слова главы ВОЗ, заявил, что во главе организации стоят «типичные медицинские бюрократы», которые заявляют о новых серьезных эпидемиологических угрозах. При этом он добавил, что в словах Гебрейесуса нет ничего неосторожного, потому что миру нужно быть готовым к новым пандемиям.

Ранее вирусолог назвал «бредом» призыв ВОЗ готовиться к новой пандемии.