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ВОЗ предупредила о рисках начала новой пандемии «уже завтра»

Глава ВОЗ предупредил, что новая пандемия может начаться уже «завтра»
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Global Look Press

Новая пандемия может начаться в мире уже «завтра», для успешной борьбы с ней странам мира необходимо заключить соответствующее соглашение. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает РИА Новости.

Глава ВОЗ отметил, что в настоящее время пандемия COVID-19 ушла на второй план после конфликтов, геополитических и экономических потрясений.

«Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра. Мы должны быть готовы», — указал Гебрейесус.

Глава ВОЗ призвал все государства быть более вовлеченными, чтобы довести Соглашение ВОЗ о пандемии до финишной черты. Гебрейесус подчеркнул, что в случае, если страны будут действовать по отдельности, то не смогут достичь глобальной безопасности в области здравоохранения.

В свою очередь глава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев рассказал, что в мире в любой момент может начаться пандемия.

По его словам, на сегодняшний день остается высоким риск возникновения и мутации опасных патогенов. Часто они совершенно безопасны для человека, но могут также вызывать пандемии.

Ранее ВОЗ высказалась насчет угрозы новой мировой пандемии из-за метапневмовируса.

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