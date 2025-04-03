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«Медицинские бюрократы»: в России оценили слова главы ВОЗ о новой пандемии

Вирусолог Аграновский: миру не угрожает новая пандемия
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Depositphotos

Во главе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стоят «типичные медицинские бюрократы», которые заявляют о новых серьезных эпидемиологических угрозах. Об этом в беседе с 360.ru заявил профессор кафедры «Вирусология» биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, комментируя слова главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

«Довольно трудно понять, зачем это делается. Довольно бессмысленно. ВОЗ — раздутая организация с довольно невнятным руководством, крайне бюрократическая. Я не считаю, что такие заявления стоит делать. Я бы на их месте помолчал. Конкретных угроз сейчас не существует таких», — подчеркнул вирусолог.

При этом он добавил, что в словах главы ВОЗ нет ничего неосторожного, потому что миру нужно быть готовым к новым пандемиям. По его словам, угроза может наступить как через 20 лет, так и в ближайшее время. Однако немедленной опасности сейчас нет, заключил Аграновский.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус до этого заявил, что новая пандемия может начаться в мире «уже завтра». Именно поэтому государства-члены должны довести Соглашение ВОЗ о пандемии до финишной черты. Его создание инициировали еще в 2021 году. Ожидалось, что за финальный вариант страны проголосуют в мае 2024-го, однако они не смогли достичь консенсуса. Подписывать документ отказалась Великобритания, в России он также вызвал критику. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили заявление ВОЗ о рисках начала новой пандемии.

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