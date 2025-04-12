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Американскому журналисту в прямом эфире села на голову птица

Журналисту Fox News Дуси в прямом эфире у Белого дома села на голову птица

Птица села на голову журналисту американского телеканала Fox News Питеру Дуси в ходе прямого эфира. Соответствующие кадры доступны на YouTube-трансляции канала.

Журналист вел прямое включение у Белого дома и обсуждал торговую войну между США и Китаем, а также упоминал публикацию американского лидера Дональда Трампа в соцсети Truth Social. В какой-то момент на голову ведущему приземлилась и тут же улетела птица.

«Мне на голову только что села птица!», — воскликнул Дуси в прямом эфире. После этого птица быстро пролетела над его головой, заставив журналиста пригнуться. Корреспондент в шутку отметил, что инцидент ему не понравился.

Зрители канала в комментариях сообщили, что приземлившаяся на голову Дуси птица похожа на горлицу. Другие комментаторы отметили, что данное событие предвещает удачу.

До этого бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клюнул страус в ходе поездки в сафари-парк. По неподтвержденной информации, экс-премьер Британии открыл окно, чтобы покормить страуса. Неожиданно птица наклонилась к окну машины и ущипнула политика. В этот момент он откинулся, громко выругался и нажал на газ.

Ранее в Германии женщина кинула торт в лицо бывшего главы минфина.

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