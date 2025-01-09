В Германии женщина кинула торт в лицо бывшего главы минфина

В Германии во время предвыборного мероприятия женщина бросила муляж торта в лицо бывшего министра финансов ФРГ Кристиана Линднера. Об этом сообщает издание Bild.

«Молодая женщина атаковала с помощью торта главу СвДП в ходе предвыборного выступления в Грайфсвальде (Мекленбург-Передняя Померания). Она попала бывшему министру финансов прямо в лицо», — говорится в статье.

По данным журналистов, Линднер продолжил свою речь после инцидента. Очевидцы событий сообщили, что торт был сделан из пены для бритья, поскольку министр попробовал десерт и заявил, что это не крем.

С начала года это уже вторая скандальная ситуация, связанная с немецкими политиками и чиновниками. В начале января новые власти Сирии замазали на фотографиях лицо главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая посетила Дамаск. Причем, помимо министра, заретушированы были и две сопровождавшие ее переводчицы.

Ранее Маск оскорбил Шольца и предрек его поражение на выборах.