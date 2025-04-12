В Петербурге экстренно госпитализировали девушку, на которую упал обломок окна

Mash на Мойке: обломок окна упал на голову петербурженке в ЖК Skandi Klub

Обломок металлического окна рухнул на голову молодой девушке во дворе жилого комплекса (ЖК) Skandi Klub, расположенного на Аптекарском переулке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации журналистов, 21-летняя местная жительница шла в гости к возлюбленному, квартира которого находится в данном ЖК. Но по пути на нее с высоты упала тяжелая конструкция, в результате чего девушка получила открытую черепно-мозговую травму и перелом свода черепа.

«Ее экстренно госпитализировали <...> в тяжелом состоянии», — говорится в материале.

Как выяснили журналисты, возлюбленный девушки уже написал заявление в полицию. Узнав о произошедшем, молодой человек забрал с места происшествия рухнувший обломок окна, чтобы никто не спрятал возможную улику.

10 апреля глыба льда упала с крыши здания на женщину с коляской в подмосковном городе Балашихе. Telegram-канал «Новое Павлино» писал, что мать и ребенок лишь чудом серьезно не пострадали. Тем не менее женщина получила травму руки.

Ранее в Сахалинской области при падении глыбы льда с крыши дома пострадал ребенок.