ВСУ атаковали автомобиль в Курской области, погиб мирный житель

При ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в Курской области погиб мирный житель. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня в селе Ольговка Кореневского района вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились два человека, ехавшие проверить состояние дома. К огромной скорби, погиб 24-летний пассажир», — сказал Хинштейн.

Водитель автомобиля, который вез молодого человека, не пострадал.

Хинштейн попросил жителей приграничных районов Курской области не возвращаться в свои дома, пока там не станет безопасно.

11 апреля министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской и Курской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ атаками беспилотников обесточили район в Брянской области.