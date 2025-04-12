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В Госдуме не оценили идею кормить россиян йогуртами из насекомых

Депутат Гусев отверг идею кормить россиян батончиками и йогуртами из насекомых
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Aaron Ross/Reuters

Депутат Госдумы Дмитрий ГусевСправедливая Россия - за правду») отверг идею производства батончиков и йогуртов с использованием белка из насекомых. Об этом пишет ТАСС.

«Звучит как что-то из фантастики», — отметил он.

Гусев предложил эксперту, который продвигает подобную инициативу, отказаться от шашлыка на майские праздники и вместо «сочного мяса жевать мух». При этом он добавил, что вопрос можно изучать, так как «наука не стоит на месте».

8 апреля эксперт по качеству и безопасности продуктов питания Ростислав Гурман рассказал, что в сети набирают популярность сообщения о продуктах из насекомых, которые приравнивают к «еде будущего». Главная причина распространения подобной информации заключается в намерении предотвратить грозящий человечеству голод. Однако при этом от людей утаивают важные данные о влиянии продуктов из насекомых на организм, подчеркнул он.

Эксперт отметил, что панцирь насекомых состоит из хитина, который вымывает из организма полезные вещества и минералы. Также утаивают тот факт, что насекомые являются переносчиками инфекционных и других болезней. Это будет убивать иммунную систему человека и принесет ему новые болезни, добавил Гурман.

Ранее в конфетах из «Магнита» нашли личинки насекомых.

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