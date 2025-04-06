Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В конфетах из «Магнита» нашли личинки насекомых

«Осторожно, новости»: житель Саранска обнаружил личинки в конфетах из «Магнита»

Житель Саранска обнаружил в конфетах, купленных в одном из магазинов сети «Магнит», личинки насекомых. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

На опубликованном видео мужчина демонстрирует батончик «Ротфронт», в котором обнаружены насекомые. В беседе с журналистами он рассказал, что приобрел сладости в одном из супермаркетов «Магнит» в Саранске.

По его словам, обращения в магазин ни к чему не привели, поэтому он намерен продолжать писать жалобы «на конфеты с мясом». Он указал, что «мать на грудном вскармливании съела несколько штук из этой партии».

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что больше половины — 65% — продукции в магазинах «Маяк» и «Светофор» продается с нарушениями. Как пишет канал, по итогам масштабной проверки в магазинах сетей обнаружились проблемы с документами на мясо и молочные продукты, из-за которых невозможно отследить поставки в магазины. Из продажи было изъято 658 кг небезопасной продукции, часть из которой оказалась просроченной.

Ранее россияне ответили, готовы ли они пробовать еду из насекомых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами