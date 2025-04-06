В конфетах из «Магнита» нашли личинки насекомых

Житель Саранска обнаружил в конфетах, купленных в одном из магазинов сети «Магнит», личинки насекомых. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

На опубликованном видео мужчина демонстрирует батончик «Ротфронт», в котором обнаружены насекомые. В беседе с журналистами он рассказал, что приобрел сладости в одном из супермаркетов «Магнит» в Саранске.

По его словам, обращения в магазин ни к чему не привели, поэтому он намерен продолжать писать жалобы «на конфеты с мясом». Он указал, что «мать на грудном вскармливании съела несколько штук из этой партии».

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что больше половины — 65% — продукции в магазинах «Маяк» и «Светофор» продается с нарушениями. Как пишет канал, по итогам масштабной проверки в магазинах сетей обнаружились проблемы с документами на мясо и молочные продукты, из-за которых невозможно отследить поставки в магазины. Из продажи было изъято 658 кг небезопасной продукции, часть из которой оказалась просроченной.

Ранее россияне ответили, готовы ли они пробовать еду из насекомых.