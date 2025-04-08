Эксперт заявил об утаивании важной информации о продуктах из насекомых

В сети набирают популярность сообщения о продуктах из насекомых, которые приравнивают к «еде будущего». Главная причина распространения подобной информации заключается в намерении предотвратить грозящий человечеству голод. Однако при этом от людей утаивают важные данные о влиянии продуктов из насекомых на организм, заявил эксперт по качеству и безопасности продуктов питания Ростислав Гурман Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, инициативы по изготовлению продуктов из насекомых связаны с тем, что Земля стремительно теряет полезный слой плодородных почв, что грозит проблемами в перспективе уже 20-30 лет.

«В то же время, производство насекомых не нуждается в земле. Насекомые живут в коробках. Их можно кормить любой органикой», — отметил Гурман.

Второй причиной идей о применении насекомых в пищу он назвал экономическую выгоду, так как только одна семья насекомых через полтора месяца дает 512 особей, которые могут быть перемолоты в муку.

При этом игнорируется серьезная проблема: панцирь насекомых состоит из хитина, который вымывает из организма полезные вещества и минералы.

«Также утаивают тот факт, что насекомые являются переносчиками инфекционных и других болезней. Это будет убивать иммунную систему человека и принесет ему новые болезни», — предупредил специалист.

На сегодня точно неизвестно, как ЖКТ будет усваивать продукты из насекомых, и какими последствиями это грозит, заключил эксперт.

До этого вице-президент Российского союза пекарей Ольга Пономарева сообщила, что продукты из насекомых — выпечку, йогурты, снеки и батончики — начнут производить в РФ в течение 3-5 лет. По ее мнению, для широкого использования насекомых в производстве продуктов необходимо «преодолеть культурные предубеждения и разработать эффективные методы переработки и обеспечения безопасности».

Ранее в Госдуме заявили, что русский народ не ест насекомых.