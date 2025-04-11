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Пьяный россиянин обстрелял три машины в Подмосковье

В Подмосковье пьяный мужчина обстрелял три машины
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Depositphotos

В Подмосковье неоднократно судимый пьяный мужчина обстрелял три автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, все случилось возле одного из домов на Красногвардейском бульваре в городе Подольске. Нетрезвый мужчина несколько раз выстрелил в припаркованные машины из предмета, конструктивно схожего с оружием. Очевидцы передали информацию о нарушителе полицейским. В результате произошедшего никто не пострадал.

Стражи порядка установили и задержали предполагаемого стрелка. Им оказался судимый местный житель 2003 года рождения, у него изъяли пневматический пистолет. По факту инцидента организована проверка, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Ростове-на-Дону неизвестный устроил стрельбу по окнам школы, когда в образовательном учреждении шли занятия. Педагоги вызвали правоохранителей.

Ранее россиянин разбил камнем окно автобуса, который его не подождал.

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