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Россиянин разбил камнем окно автобуса, который его не подождал

В Волгограде мужчина разбил камнем окно автобуса, который его не подождал
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Telegram-канал ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде 60-летний мужчина опоздал на автобус и разбил камнем окно за то, что тот его не подождал. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 10 апреля возле одного из домов на улице Левитана. Неизвестный мужчина бросил камень в лобовое стекло автобуса и разбил его. Водитель транспортного средства обратился за помощью в правоохранительные органы.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого, им оказался безработный местный житель. Мужчина пояснил, что опоздал на автобус и очень разозлился. Он взял с земли камень и швырнул его в стекло.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Материалы переданы в суд.

До этого дети льдом разбили автобус с людьми и попали на видео на Сахалине. После этого водитель затормозил, от чего женщина-кондуктор упала на пол салона и сильно ударилась затылком.

Ранее неизвестные обстреляли автобус с пассажирами под Нижним Новгородом.

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