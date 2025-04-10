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Неизвестный обстрелял окна российской школы во время занятий

Mash: в Ростове-на-Дону неизвестный обстрелял окна школы во время занятий
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Depositphotos

В Ростове-на-Дону неизвестный устроил стрельбу по окнам школы. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел, когда в образовательном учреждении шли занятия. Неизвестный обстрелял окна здания, и после произошедшего педагоги вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшие к школе стражи порядка опросили очевидцев, а также осмотрели поврежденные стекла. Правоохранители пришли к выводу, что стрельба велась из пневматического оружия.

До этого неизвестный обстрелял автомобиль во Владивостоке. В салоне машины находились два человека, они чудом не пострадали. По предварительной информации, стрельба велась из травматического пистолета. Правоохранители организовали проверку по факту инцидента.

Ранее в Воронеже ссора в соцсетях закончилась дракой со стрельбой.

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