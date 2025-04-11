Американке, прожившей со свиной почкой дольше всех, удалили ее из-за отторжения

NPR: американке, прожившей со свиной почкой дольше всех, удалили ее

Национальное общественное радио США (NPR) сообщило об удалении генетически модифицированной свиной почки у Тованы Луни, пациентки медицинского центра Langone Health при Нью-Йоркском университете. Женщина установила рекорд по продолжительности жизни с пересаженным свиным органом, пишет РИА Новости.

Хотя трансплантат оставался функциональным до момента удаления, снижение дозировки иммуносупрессоров, вызванное заболеванием Луни, привело к нежелательной реакции организма.

«Товане Луни... удалили свиную почку 4 апреля после того, как ее организм отторг генетически модифицированный орган», — говорится в материале.

Сама Луни и ее лечащий врач, Роберт Монтгомери, уточнили, что почка функционировала в течение 130 дней — значительно дольше, чем в любых других подобных случаях в истории. В настоящее время Луни вернулась к стандартным процедурам диализа.

В марте в Китае 69-летней женщине, страдающей почечной недостаточностью в терминальной стадии, успешно пересадили генетически отредактированную свиную почку.

Ранее в Австралии пациенту впервые пересадили титановое сердце.