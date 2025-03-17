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Свиную почку успешно пересадили человеку в Китае

Xinhua: в Китае успешно пересадили свиную почку 69-летней женщине
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69-летней женщине, страдающей почечной недостаточностью в терминальной стадии, успешно пересадили генетически отредактированную свиную почку. Операция была выполнена специалистами госпиталя «Сицзин» Медицинского университета ВВС Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщает издание Xinhua.

По словам руководителя группы медиков Доу Кефэна, межвидовая трансплантация может стать важным решением проблемы нехватки донорских органов и подарить новую надежду многим пациентам. У пациентки, ранее проходившей диализ (фильтрацию крови) три раза в неделю, болезнь прогрессировала из-за отсутствия донорских органов.

Операция была проведена 6 марта, и уже после подключения кровотока пересаженная почка приняла естественный розовый оттенок и начала выполнять свою функцию — вырабатывать мочу. Через шесть дней после трансплантации состояние пациентки стабилизировалось, и обе ее почки начали функционировать нормально. Объем выделяемой мочи составил 5468 миллилитров за сутки, а уровень креатинина — ключевого показателя почечной функции — вернулся к норме на третий день.

Этот случай стал первым успешным примером пересадки свиной почки живому пациенту в Китае, хотя ранее подобные операции проводились в США. В Китае ученые уже проводили трансплантации свиных органов животным и пациентам с необратимыми повреждениями мозга.

Ранее в Австралии пациенту впервые пересадили титановое сердце.

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