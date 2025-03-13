В Австралии пациенту впервые пересадили титановое сердце

В Австралии впервые в мире пациент смог покинуть больницу с практически неразрушимым титановым сердцем. Операция, проведенная в начале февраля в больнице Сент-Винсент в Сиднее, стала революционным шагом в области кардиохирургии. Об этом сообщает Больница Сент-Винсента (SVH).

Пациентом стал мужчина в возрасте около 40 лет, у которого в груди билось сердце из титана размером с кулак. В течение 105 дней металлический орган с левитирующим пропеллером перекачивал кровь к легким, поддерживая жизнь мужчины.

6 марта, когда стало доступно донорское сердце, титановое сердце заменили на настоящее. Врачи отмечают, что без искусственного сердца пациент бы не дожил до пересадки. До операции мужчина мог пройти всего 10–15 метров, прежде чем начинал задыхаться. Теперь, по словам кардиолога Криса Хейварда, возглавлявшего хирургическую бригаду, пациент вновь может вести активный образ жизни.

Ведущий хирург Пол Янс назвал это событие «настоящим прорывом» и признался, что у него побежали мурашки, когда операция прошла успешно.

Создание титанового сердца стало результатом почти 25 лет работы. В прошлом году первую пересадку устройства компании BiVACOR провели в США — тогда 58-летний пациент прожил с механическим сердцем восемь дней до получения донорского органа. Операция в Австралии стала шестой в мире и первой успешной за пределами США, продемонстрировав потенциал устройства для долгосрочного использования.

Идея создать механическое сердце пришла к инженеру-биомедику Дэниелу Тиммсу после сердечного приступа его отца в 2001 году. По словам Тиммса, его опыт работы с трубами и клапанами в хозяйственном магазине помог воссоздать человеческую кровеносную систему в лаборатории.

«Для меня было важно, чтобы Австралия стала частью этого пути и приняла участие в первых клинических испытаниях», — отметил Тиммс. — «Мы глубоко благодарны пациенту и его семье за доверие к нашей технологии. Их мужество откроет путь к спасению множества жизней».

Титановое сердце BiVACOR весит всего 650 граммов и способно поддерживать кровообращение даже у взрослого мужчины во время физических нагрузок. В отличие от предыдущих искусственных сердец с мембранами и клапанами, устройство Тиммса имеет только одну подвижную деталь — магнитно левитирующий ротор, вращающийся между двумя камерами без трения. Это делает устройство практически неуязвимым к износу.

Единственная деталь, нуждающаяся в замене, — это внешняя батарея, подключенная через брюшную полость.

В мире ежегодно проводится менее шести тысяч пересадок сердца, в то время как миллионы людей с тяжелыми сердечными заболеваниями остаются без донорских органов. Если устройство BiVACOR продолжит показывать успешные результаты в ходе испытаний, оно может стать революционной альтернативой донорским сердцам.

В этом году в Австралии в рамках программы Monash University Artificial Heart Frontiers Program планируется провести еще четыре пересадки титанового сердца.

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