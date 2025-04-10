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Освободившую Суджу бригаду наградили двумя орденами

Участнику операции «Поток», 11-й бригаде ВС РФ, вручили ордена Суворова и Жукова
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Станислав Красильников/РИА Новости

Участнику операции «Поток», которая привела к освобождению Суджи в Курской области, 11-й бригаде ВДВ Вооруженных сил России вручили ордена Суворова и Жукова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Торжественная церемония вручения орденов Суворова и Жукова 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде состоялась в Улан-Уде. Высокие награды к полотнищу Георгиевского знамени соединения прикрепил временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин», — сообщили в Минобороны.

Генерал Чубарыкин подчеркнул, что бригада заслужила эти награды в тяжелых боях, в том числе по освобождению от украинской оккупации Суджанского района. Одним из наиболее значимых подвигов бригады стало участие в операции «Поток» — подземном десанте по газопроводу в тыл украинских войск.

Также Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий на Курском направлении нанесли поражение формированиям бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военные установили флаг России в освобожденном Гуево в Курской области.

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