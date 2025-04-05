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Сухумский аэропорт прошел сертификацию

В аэропорту Сухума успешно завершились сертификационные работы
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Sputnik Абхазия

Министерство транспорта и энергетики Абхазии объявило об успешном завершении сертификационных работ в международном аэропорту Сухума имени Владислава Ардзинба. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Министерство энергетики и транспорта Абхазии информирует об успешном завершении комплекса сертификационных работ в международном аэропорту «Сухум» имени Владислава Ардзинба. Данное событие является важным этапом в подготовке к возобновлению полноценной деятельности аэропорта и возобновлению воздушного сообщения», — отметили в ведомстве.

В ходе сертификации была проведена всесторонняя проверка соответствия аэропорта международным стандартам гражданской авиации и требованиям безопасности полетов, с особым вниманием к состоянию взлетно-посадочной полосы, навигационного оборудования, систем освещения и связи, а также к готовности аварийно-спасательной службы и службы безопасности.

В марте грузинское агентство гражданской авиации объявило о намерении добиться от Международной организации гражданской авиации (ICAO) запрета на регулярные рейсы российских авиакомпаний в Сухумский аэропорт.

Аэропорт Сухума, построенный в середине 1950-х годов, был закрыт после грузино-абхазской войны в 1993 году и лишен ICAO своего кода в 2006 году. Несмотря на это, Российская Федерация планирует запуск регулярного авиасообщения с Абхазией к будущему летнему сезону.

Ранее в Минэкономразвития рассказали, когда разрешат туроператорам продажу туров в Абхазию.

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