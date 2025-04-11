Младенец из семьи мигрантов упал и проломил затылок в Ленобласти

В Ленобласти младенец из семьи мигрантов упал и проломил затылок

В Ленинградской области семимесячный ребенок из семьи иностранцев упал и проломил себе затылок. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в квартире одного из домов на Английской улице в городе Бугры. Младенец из семьи мигрантов упал с высоты около 40-50 сантиметров и получил травму головы, рассказали его родители.

В результате пострадавшего ребенка доставили в Токсовскую больницу. Врачи диагностировали у младенца линейный перелом затылочной кости. Отмечается, что малолетний не терял сознание, однако у него была рвота.

До этого сообщалось, что металлоконструкция рухнула на ребенка в игровой комнате ТЦ в российском городе. Врачи диагностировали у него ушибленную рану мягких тканей головы. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Петербурге возбудили дело после падения кирпича на ребенка.