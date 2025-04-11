Металлоконструкция рухнула на ребенка в игровой комнате ТЦ в российском городе

В Иркутске 12-летний мальчик получил травму из-за того, что на него упал металлический блок. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Предварительно, все случилось 8 апреля, когда ребенок находился в детской игровой зоне с батутами и полосой препятствий, на одном из этапов которой нужно было перелезть, держась за ручки. В этот момент одна из деталей отсоединилась. Металлоконструкция сорвалась и ударила мальчика по голове.
В результате пострадавшего ребенка доставили в Ивано-Матренинскую детскую больницу. Врачи диагностировали у него ушибленную рану мягких тканей головы.
Инспекторы ПДН провели опрос матери мальчика. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее в Петербурге возбудили дело после падения кирпича на ребенка.