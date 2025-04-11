Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Металлоконструкция рухнула на ребенка в игровой комнате ТЦ в российском городе

В Иркутске металлоконструкция упала на ребенка в игровой комнате ТЦ
close
Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Иркутске 12-летний мальчик получил травму из-за того, что на него упал металлический блок. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, все случилось 8 апреля, когда ребенок находился в детской игровой зоне с батутами и полосой препятствий, на одном из этапов которой нужно было перелезть, держась за ручки. В этот момент одна из деталей отсоединилась. Металлоконструкция сорвалась и ударила мальчика по голове.

В результате пострадавшего ребенка доставили в Ивано-Матренинскую детскую больницу. Врачи диагностировали у него ушибленную рану мягких тканей головы.

Инспекторы ПДН провели опрос матери мальчика. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Петербурге возбудили дело после падения кирпича на ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами