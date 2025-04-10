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Неизвестные расстреляли автобус с пассажирами под Нижним Новгородом

Под Нижним Новородом неизвестные обстреляли автобус с пассажирами
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Telegram-канал Ni Mash

В городе Бор под Нижним Новгородом неизвестные обстреляли автобус с пассажирами, сообщает newsnn.ru.

«В пресс-службе МВД сообщили, что около четырех часов вечера получили два звонка от пассажиров транспорта. Они жаловались, что кто-то разбил стекла в автобусе, на котором они ехали. При этом никто не был ранен», — отмечается в публикации.

Очевидец инцидента сообщил, что на место происшествия прибыла скорая помощь.

На видео с поврежденным автобусом, опубликованном Telegram-каналом Ni Mash, видно, что у него разбиты боковые стекла с левой стороны. Предположительно, злоумышленники использовали пневматическое оружие.

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