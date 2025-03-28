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Дети льдом разбили автобус с людьми и попали на видео на Сахалине

На Сахалине на видео попало, как дети льдом разбили автобус с людьми

На Сахалине 26 марта дети забросали автобус заледеневшим снегом. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП. ЧП Сахалин».

«Шалости детей обернулись взрослыми последствиями. Подростки обкидали заледеневшим снегом рейсовый автобус в Корсакове, в результате чего пострадали женщина и кошелек родителей хулиганов», — говорится в сообщении.

Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как подростки бросают в общественный транспорт лед. На записи из салона также видно, что в момент торможения женщина падает на пол, после чего к пострадавшей подбегают пассажиры.

По информации источника, трое подростков, стоящих на тротуаре, закидали проезжающий автобус льдом и разбили лобовое стекло. После этого водитель затормозил, от чего женщина-кондуктор упала на пол салона и сильно ударилась затылком, пострадавшую госпитализировали.

Также сообщается, что сотрудники ПДН установили личности подростков, нарушителями оказались три местных жителя в возрасте от 12 до 13 лет. Теперь их родители должны заплатить административный штраф.

Ранее в Екатеринбурге седан влетел в толпу пешеходов.

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