Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане наказали блогера за оскорбительную песню про русских

В Казахстане суд приговорил блогера к ограничению свободы за оскорбление русских
close
Freepik.com

Суд Наурызбайского района Алма-Аты вынес приговор местному блогеру Темирлану Енсебеку за публикацию песни, оскорбляющей русских как этнос. Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишет ТАСС.

«Суд назначил подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, в виде 5 лет ограничения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определенной деятельностью», — сообщили в суде.

Из материалов суда следует, что обвиняемый разместил пост с музыкой и текстом, оскорбляющими русских. В пресс-службе добавили, что подобные действия подрывают межэтническое согласие и единство народов Казахстана.

В прошлом году сообщалось, что житель Курганской области ответит в суде за публичное оскорбление представителя власти. Отмечается, что мужчина из села Звериноголовское был недоволен тем, как глава муниципального округа Марина Панкратова исполняет свои должностные обязанности. Он опубликовал в сети ролик с претензиями. Все закончилось уголовным разбирательством.

Ранее украинку не пустили в РФ из-за оскорблений российских военных и граждан в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами