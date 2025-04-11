В Казахстане наказали блогера за оскорбительную песню про русских

В Казахстане суд приговорил блогера к ограничению свободы за оскорбление русских

Суд Наурызбайского района Алма-Аты вынес приговор местному блогеру Темирлану Енсебеку за публикацию песни, оскорбляющей русских как этнос. Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишет ТАСС.

«Суд назначил подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, в виде 5 лет ограничения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определенной деятельностью», — сообщили в суде.

Из материалов суда следует, что обвиняемый разместил пост с музыкой и текстом, оскорбляющими русских. В пресс-службе добавили, что подобные действия подрывают межэтническое согласие и единство народов Казахстана.

В прошлом году сообщалось, что житель Курганской области ответит в суде за публичное оскорбление представителя власти. Отмечается, что мужчина из села Звериноголовское был недоволен тем, как глава муниципального округа Марина Панкратова исполняет свои должностные обязанности. Он опубликовал в сети ролик с претензиями. Все закончилось уголовным разбирательством.

Ранее украинку не пустили в РФ из-за оскорблений российских военных и граждан в соцсетях.