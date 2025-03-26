Украинку не пустили в РФ из-за оскорблений российских военных и граждан в соцсетях

Прилетевшей в аэропорт Шереметьево гражданке Украины отказали во въезде в Россию из-за обнаруженных в ее смартфоне высказываний, дискредитирующих российских военных и граждан. В связи с этим она обратилась в суд, чтобы обжаловать данное решение, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В них говорится, что 24-летняя украинка в октябре 2024 года самолетом вернулась в РФ. У нее есть вид на жительство в России, и она состоит на налоговом учете. Родители девушки в прошлом году получили российское гражданство, однако сама она пока не оформила его «в силу своей нерасторопности». В дальнейшем она собиралась поехать в Армавир, чтобы жить в этом городе на постоянной основе.

В ходе прохождения контроля на границе пограничники выбрали эту гражданку Украины для дополнительной проверки, которая включала допрос и изучение содержимого ее смартфона. Оказалось, что в социальных сетях девушка оставила одобрительную реакцию под постом «Херсон — це Украина», допускала дискредитирующие военных Вооруженных сил РФ высказывания, в переписке с матерью грубо и уничижительно выражалась в адрес россиян. Пограничная служба признала украинку угрозой безопасности России и общественного порядка. В итоге ей было отказано в пересечении границы.

Девушка оспорила это решение через суд, утверждая, что давно живет в РФ, за этот период не привлекалась к ответственности, соблюдала все законы, включая миграционные. Однако суд постановил, что пограничники действовали в рамках своих полномочий, а выявление угроз безопасности РФ является их первоочередной задачей. Иск украинки был отклонен.

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