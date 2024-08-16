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Житель Курганской области оказался на скамье подсудимых из-за оскорбления главы округа

Жителя Курганской области отдали под суд за оскорбление главы округа

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Житель Курганской области ответит в суде за публичное оскорбление представителя власти, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, житель села Звериноголовское был недоволен тем, как глава Звериноголовского муниципального округа исполняет свои должностные обязанности.

Чтобы выразить собственную позицию по этому вопросу, он смонтировал видео оскорбительного содержания, адресованное главе округа Марине Панкратовой, и опубликовал ролик в интернете.

После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит наказание в виде штрафа, обязательных работ на срок до 360 часов или исправительных — на срок до одного года.

До этого сообщалось, что мужчина, пожелавший посадить российских политиков на кол, заплатит 350 тыс. рублей.

Ранее россиянку оштрафовали за мат в адрес чиновников в соцсетях.

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