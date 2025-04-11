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В РФ завели дело на участницу движения «Голос» Карезину

СК завел дело на Инну Карезину об уклонении от обязанностей иноагента
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karezzina/X

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против участницы движения «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Инны Карезиной (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в Telegram-канале «Столичный СК».

Дело возбуждено по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.

«Она не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством», — говорится в сообщении СК.

Сейчас в отношении женщины проводятся следственные действия, ведется сбор и закрепление доказательственной базы. Карезина находится за границей, следствие может объявить ее в международный розыск.

Уголовное преследование Карезиной инициировала московская прокуратура, которая отмечала, что активистка была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение обязанностей иноагента.

Юрист Инна Карезина была координатором объявленной в России организации «Голос» в Московской области. Также она работала репетитором по латыни и древнегреческому языку.

Ранее Минюст внес бывшего главу МИД России Козырева в список иноагентов.

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