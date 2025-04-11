В РФ завели дело на участницу движения «Голос» Карезину

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против участницы движения «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Инны Карезиной (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в Telegram-канале «Столичный СК».
Дело возбуждено по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.
«Она не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством», — говорится в сообщении СК.
Сейчас в отношении женщины проводятся следственные действия, ведется сбор и закрепление доказательственной базы. Карезина находится за границей, следствие может объявить ее в международный розыск.
Уголовное преследование Карезиной инициировала московская прокуратура, которая отмечала, что активистка была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение обязанностей иноагента.
Юрист Инна Карезина была координатором объявленной в России организации «Голос» в Московской области. Также она работала репетитором по латыни и древнегреческому языку.
Ранее Минюст внес бывшего главу МИД России Козырева в список иноагентов.