В РФ завели дело на участницу движения «Голос» Карезину

СК завел дело на Инну Карезину об уклонении от обязанностей иноагента

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против участницы движения «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Инны Карезиной (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в Telegram-канале «Столичный СК».

Дело возбуждено по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.

«Она не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством», — говорится в сообщении СК.

Сейчас в отношении женщины проводятся следственные действия, ведется сбор и закрепление доказательственной базы. Карезина находится за границей, следствие может объявить ее в международный розыск.

Уголовное преследование Карезиной инициировала московская прокуратура, которая отмечала, что активистка была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение обязанностей иноагента.

Юрист Инна Карезина была координатором объявленной в России организации «Голос» в Московской области. Также она работала репетитором по латыни и древнегреческому языку.

Ранее Минюст внес бывшего главу МИД России Козырева в список иноагентов.