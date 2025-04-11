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Бывший глава МИД России попал в список иноагентов

Минюст внес бывшего главу МИД России Козырева в реестр иноагентов
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Министерство юстиции Российской Федерации внесло бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, Козырев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и политике, а также недостоверные сведения, «направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ».

«Выступал против специальной военной операции на Украине», — отметили в Минюсте.

Уточняется, что Козырев проживает за пределами России.

В Минюсте добавили, что в реестр иностранных агентов также включены правозащитница и бывший аналитик УФСИН А.Г. Каретникова, украинская журналистка Д.В. Счастливая, литературовед Н.В. Эппле и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции».

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Андрей Козырев давал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому о «расправе» под Россией. Она опубликовала ролик разговора Козырева и украинского журналиста, подписав видео словом «преступник».

Ранее бывшего замглавы МИД России уличили в лоббировании передачи Курил Японии.

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