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В Москве арестовали девушку, повздорившую с полицией на прощании с Пашей Техником

ТАСС: суд арестовал девушку, конфликтовавшую с полицией на прощании с Техником
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Лефортовский районный суд арестовал на 12 суток россиянку Евгению Истомину, которая, будучи пьяной, оскорбила полицейских и нападала на них во время прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 12 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка не только конфликтовала с полицией, но и попыталась сбежать, когда ее задерживали.

11 апреля в Москве состоялись прощание с Пашей Техником и его похороны. Траурное мероприятие, в какой-то момент превратившееся в рейв и не обошедшееся без задержаний, посетили около пяти тысяч человек. «Газета.Ru» рассказывала о том, как это было.

Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет. 27 марта его госпитализировали в Таиланде с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Врачи боролись за жизнь рэпера, однако спустя неделю его состояние резко ухудшилось.

Ранее сообщалось, что Kunteynir запишет трек в честь Паши Техника.

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