Названа причина смерти Паши Техника

Причиной смерти рэпера Паши Техника по заключению тайских врачей стала легочная инфекция. Об этом сообщил директор артиста Марк Флинк (Яровный) в своем Telegram-канале.

«Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей — легочная инфекция», — написал он.

Паша Техник скончался 4 апреля в возрасте 40 лет. 27 марта его госпитализировали в Таиланде с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Врачи боролись за жизнь рэпера, однако спустя неделю его состояние резко ухудшилось — он пережил клиническую смерть и через несколько часов умер.

Из родных у Паши остались 6-летний сын и пожилая мама. Транспортировкой и похоронами занимается его директор Марк Флинк, в общей сложности они обойдутся родным в 5 млн рублей. По словам Флинка, многие люди помогли с деньгами, в их числе Вася Баста, Рома База, Александр Зубарев и другие.

До этого психолог-нарколог Василий Шуров назвал чудом, что Техник дожил до 40 лет. Он рассказал, что артист почти постоянно употреблял наркотики, а также злоупотреблял алкоголем.

Ранее менеджер забрал тело рэпера и показал последнее фото с ним.