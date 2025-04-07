Kunteynir запишет трек в честь Паши Техника

Участники группы Kunteynir сделают песню в честь рэпера Паши Техника. Об этом сообщает The Flow.

Участники коллектива сообщили, что встретились, чтобы вспомнить «старые добрые времена».

«Треку в честь легенды, нашего Павла, быть!» — заявили представители группы.

Kunteynir — рэп-группа из Москвы, образованная Техником и MC Смешным в 2002 году. С 2008 по 2013 год коллектив приостановил свою деятельность из-за ареста и последующего тюремного заключения Техника. В 2016 году группа распалась. За свою музыкальную карьеру коллектив выпустил 8 студийных альбомов.

4 апреля Паши Техника не стало в больнице. Ему было 40 лет. В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в больницу Таиланда и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

7 апреля бывшая жена Техника Ева Карицкая сообщила, что вернулась в Россию из Таиланда. Она рассказала, что ее задержали на дополнительную проверку в аэропорту.

Карицкая заявила, что рада снежной погоде в России, так как это позволит шестилетнему сыну Техника Ивану присутствовать на прощании с рэпером.

Ранее Джигурда опубликовал архивное фото с Пашей Техником и спросил, кто следующий.