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В Воронежской области возбудили дело из-за покушения на владельца птицефабрики

СК: в Воронежской области возбудили дело из-за покушения на владельца птицефермы

В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на владельца птицефабрики. Об этом сообщил Следственный комитет в Telegram--канале.

Инцидент произошел вечером 27 декабря на 474-м км трассы А144 у села Третьяки Борисоглебского района. По данным следствия, неизвестный произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия в автомобиль бизнесмена. Мужчина не пострадал.

Мотивы преступления устанавливаются. По уголовному делу проведены необходимые осмотры, по изъятым предметам и объектам назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются различные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

28 декабря сообщалось о покушении на владельца крупнейшей фабрики по производству яиц в Воронежской области Геннадия Ширяева.

Отмечается, что машину Ширяева расстреляли спустя два дня после возбуждения дела Управлением федеральной антимонопольной службы (УФАС) о сговоре производителей яиц в регионе.

Ранее сообщалось, что ФАС России выявила повышение средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриные яйца в Волгоградской области.

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