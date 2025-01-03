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Неизвестный в костюме Деда Мороза застрелил предпринимателя из Чувашии

В Чувашии ищут убийцу местного бизнесмена, переодетого в костюм Деда Мороза

В Чувашии мужчина в костюме Деда Мороза застрелил местного бизнесмена, сообщил Telegram-канал 112.

Убийство предпринимателя Юрия Суракина произошло днем 2 января в Канаше. Неизвестный в новогоднем костюме пришел к нему в магазин с двуствольным ружьем и несколько раз выстрелил во владельца торговой точки, позволив ему перед этим сделать совместное селфи. Раненый скончался на месте. Убийца покинул место преступления до приезда сотрудников Росгвардии.

По данным Baza, подозреваемый до сих пор не задержан. Его личность и мотивы пока также не установлены. Правоохранители выяснили, что стрелок ушел пешком в поле, а затем, вероятно, скрылся на автомобиле. Сейчас сотрудники полиции проверяют всех владельцев оружия, в городе выставлены посты ГИБДД.

Ранее в Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве двух пенсионеров.

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