Летевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета

Летевший из Ташкента самолет вернулся в аэропорт вылета из-за вони в салоне

Следовавший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета. Подробности сообщил Telegram-канал «Новости ташкентского неба».

«Boeing 737-8LJ, следовавший рейсом SU-1873 по маршруту Ташкент — Москва. Экипаж принял решение вернуться на место стоянки по причине наличия странного запаха в салоне самолета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет приземлился в Ташкенте для проведения осмотра салона воздушного судна.

10 апреля, пассажирский самолет, который совершал рейс Москва — Денпасар (Индонезия), приземлился штатно в московском аэропорту Шереметьево. Командир воздушного судна Airbus запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей. Позже появилась информация, что решение сесть в Москве было принято в связи со срабатыванием индикации одной из систем воздушного судна.

В этот же день в ГУ МЧС России по Ненецкому АО рассказали, что самолет Ан-24 с пассажирами на борту выкатился за пределы рулежной дорожки и застрял в снегу в поселке Варандей. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что бортмеханика отправили переучиваться после очистки самолета от снега конусом.