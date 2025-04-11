Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Летевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета

Летевший из Ташкента самолет вернулся в аэропорт вылета из-за вони в салоне
close
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Следовавший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета. Подробности сообщил Telegram-канал «Новости ташкентского неба».

«Boeing 737-8LJ, следовавший рейсом SU-1873 по маршруту Ташкент — Москва. Экипаж принял решение вернуться на место стоянки по причине наличия странного запаха в салоне самолета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет приземлился в Ташкенте для проведения осмотра салона воздушного судна.

10 апреля, пассажирский самолет, который совершал рейс Москва — Денпасар (Индонезия), приземлился штатно в московском аэропорту Шереметьево. Командир воздушного судна Airbus запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей. Позже появилась информация, что решение сесть в Москве было принято в связи со срабатыванием индикации одной из систем воздушного судна.

В этот же день в ГУ МЧС России по Ненецкому АО рассказали, что самолет Ан-24 с пассажирами на борту выкатился за пределы рулежной дорожки и застрял в снегу в поселке Варандей. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что бортмеханика отправили переучиваться после очистки самолета от снега конусом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами