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В Дагестане женщина оставила новорожденного в молельной комнате при больнице и пропала

В Махачкале женщина оставила младенца в молельной комнате при больнице и ушла
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Depositphotos

В Махачкале правоохранители разыскивают женщину, которая бросила новорожденного ребенка. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

По информации издания, 10 апреля неизвестная зашла вместе с младенцем в конверте в молельную комнату при одной из больниц города. Она обратилась к находившейся там другой женщине с просьбой присмотреть за ребенком, пока она сделает омовение. После этого она скрылась в неизвестном направлении.

Когда присматривающая за ребенком горожанка поняла, что младенца бросили, она обратилась в полицию.

До этого в Карачаево-Черкесии осудили женщину, которая родила ребенка без помощи медиков и оставила его под забором, так как мальчик появился вне брака и мог навлечь позор на семью и саму мать. Суд приговорил родительницу к 180 часам обязательных работ.

Ранее в Петербурге женщина, употребившая наркотики, украла младенца у матери и оставила его в подъезде.

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