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Мать бросила новорожденного сына под забором, чтобы не позорить семью

В Карачаево-Черкесии женщина оставила сына под забором, боясь осуждения
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Depositphotos

Жительница Карачаево-Черкесии попала под суд из-за нежелания опорочить честь семьи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в селе Счастливом. По версии следствия, женщина родила мальчика без помощи медиков. Так как она забеременела вне брака, ребенок мог навлечь позор на саму родительницу и ее семью со стороны местных жителей.

Чтобы избежать такой реакции, фигурантка укутала младенца в полотенце и оставила под забором, чтобы скрыть его, затем ушла домой.

«При этом подсудимая осознавала, что ребенок находится в опасном для жизни состоянии», — сообщается в публикации.

Когда о произошедшем стало известно, в отношении матери возбудили уголовное дело, сама фигурантка вину признала. Пострадал ли младенец и где он находится сейчас, не уточняется.

Суд учел все обстоятельства и приговорил родительницу к 180 часам обязательных работ.

Ранее в Татарстане мать родила ребенка и отказалась от него, как и от троих предыдущих.

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