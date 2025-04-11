В Ленинградской области произошел масштабный пожар в свиноводческом комплексе

В Ленинградской области произошло возгорание в деревне Нижние Осельки Всеволожского района. Об этом сообщает Telegram-канал комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

По предварительной информации, пожар произошел в ангаре на территории свиноводческого комплекса. При этом уточняется, что ангары еще не были введены в эксплуатацию и животных в них нет.

Огонь был локализован на площади около 1000 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

В марте прошлого года сообщалось, что пожар на территории свиноводческого комплекса в деревне Исаково Псковской области локализовали на площади более 6,3 тысяч квадратных метров. Специалисты МЧС России не допустили перехода огня на соседние здания. На месте работали 25 специалистов и девять единиц техники.

Ранее во Франции сгорело свиноводческое хозяйство.