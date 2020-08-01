Около 1,7 тысячи свиней погибли при пожаре на северо-западе Франции

По меньшей мере 1,7 тысячи свиней стали жертвами пожара на свиноводческом хозяйстве в департаменте Кот-д«Армор во Франции. Об этом сообщает радиостанция France Bleu

Отмечается, что спасателям поступило сообщение о пожаре в городе Корсёль в 05.00 (06.00 мск) в субботу, 1 августа.

Огонь затронул ферму площадью примерно 1,5 тыс. кв. м, в которой находились 1400 свиней, и еще одно помещение, где было 800 животных.

Первая ферма полностью сгорела со всеми свиньями внутри. Второе здание пожарные тушили несколько часов, пожар удалось ликвидировать в 9.30 (10.30 мск).

В общей сложности погибли 1,7 тысячи свиней, и 700 удалось спасти.

Жандармы Кот-д«Армора начали расследование для выяснения обстоятельств происшествия.

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