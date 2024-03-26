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Спасатели локализовали пожар на территории свиноводческого комплекса в Псковской области

МЧС: пожар в псковском свиноводческом комплексе локализован на 6300 кв. метрах

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Пожар на территории свиноводческого комплекса в деревне Исаково Псковской области локализовали на площади более 6,3 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в МЧС России.

В сообщении ведомства сказано, что специалисты МЧС России не допустили перехода огня на соседние здания. На месте работают 25 специалистов и девять единиц техники.

До этого в Твери во время пожара в жилом доме эвакуировали более 15 человек. Инцидент произошел на Петербургском шоссе. Приехавшие на место специалисты заметили задымление на третьем этаже. Пожарные оперативно эвакуировали 20 человек, десять из которых дети.

В итоге специалисты оперативно потушили пожар. Всего пострадали двое взрослых и четверо детей, их направили в больницу. По данным mk.ru, предположительно, пострадавшие получили ожоги верхних дыхательных путей и были доставлены в больницу. Точная информация об их состоянии отсутствовала.

Ранее два громких взрыва произошли в Новочеркасске Ростовской области.

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