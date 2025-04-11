Восстановлено энергоснабжение после удара ВСУ по курской высоковольтной линии

Хинштейн: восстановлено энергоснабжение после удара по высоковольтной линии

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что специалисты восстановили электроснабжение, нарушенное из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по высоковольтной линии в Курской области.

«На место оперативно выехали две бригады »Россети Центр — Курскэнерго» и несколько единиц техники», — рассказал он.

По его словам, на данный момент электроснабжение восстановлено.

Кроме того, Хинштейн сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками несколько домов и школу в Курской области. Хинштейн добавил, что украинские военные также нанесли удары по шести автомобилям и трактору. Врио губернатора пояснил, что атаке украинских дронов подверглось село Быканово Обоянского района, и уточнил, что никто не пострадал.

Ранее появилось видео с грибовидным облаком после детонации САУ ВСУ.