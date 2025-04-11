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ВСУ атаковали дронами Курскую область

Хинштейн: ВСУ атаковали 16 домов, шесть машин и школу в Курской области
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Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками несколько домов и школу в Курской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате ударов БПЛА повреждения зафиксированы в 16 жилых домах, здании школы, котельной — выбиты стекла, посечены фасады», — написал врио главы региона.

Хинштейн добавил, украинские боевики также нанесли удары по шести автомобилям и трактору. Врио губернатора пояснил, что атаке украинских дронов подверглось село Быканово Обоянского района и уточнил, что никто не пострадал.

Хинштейн отметил, что в настоящее время саперы завершили проверку территории, они не обнаружили взрывоопасных предметов. В свою очередь ремонтные бригады приступили к устранению всех последствий украинской атаки, заключил врио губернатора.

Утром в пресс-службе Минобороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 30 украинских дронов самолетного типа. Из них 25 беспилотников были сбиты над территорией Курской области и еще пять — над территорией Белгородской области.

Накануне оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 10 апреля над регионами России уничтожили 42 украинских беспилотника, в том числе семь — над Курской областью.

Ранее появилось видео с грибовидным облаком после детонации САУ ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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