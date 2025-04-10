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Появилось видео с грибовидным облаком после детонации САУ ВСУ

В зоне спецоперации сняли грибовидное облако после детонации САУ ВСУ
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Stringer/dpa/Global Look Press

Уничтожение замаскированной самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции запечатлели на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале 200-й отдельной мотострелковой бригады Ленинградского военного округа.

«Еще одна САУ 2С1 уничтожена нашим FPV-расчетом», — говорится в сообщении.

На видео показано, что после атаки беспилотников по САУ произошла детонация и в небо поднялось грибовидное облако.

В начале марта сообщалось, что российские военные уничтожили две трети поставленных украинской армии американских танков Abrams. По информации ТАСС, ВСУ в общей сложности получили от Соединенных Штатов 31 танк Abrams. Первые 17 Abrams были уничтожены в период с февраля по август 2024 года. Еще три танка были подбиты в декабре 2024-го — январе 2025 года на территории Курской области, отметило агентство.

24 января министерство обороны РФ заявило, что российские военные подбили американский танк Abrams с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». По данным ведомства, боестолкновение произошло в районе населенного пункта Викторовка в Курской области.

Ранее «Ланцет» уничтожил комплекс «Тунгуска» ВСУ и попал на видео.

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