Врач предупредила о риске потерять зрение из-за контактных линз

Мягкие контактные линзы могут вызвать инфекционные воспаления, снижение и потерю зрения, если неправильно использовать их. Об этом «Москве 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории, российский и международный эксперт по лазерной коррекции зрения Татьяна Шилова.

«Это инородное тело, которое надевают на поверхность роговицы, а она очень нежная, и ее легко повредить. При этом достаточно микротравмы, чтобы инфекционные агенты проникли внутрь и вызвали серьезные воспаления. <...> Проникновение инфекционного процесса происходит довольно стремительно, и человек может потерять глаз в течение суток или даже десятка часов», – предупредила врач.

По ее словам, линзы также могут вызывать развитие токсической кератопатии, которая может привести к аллергической реакции на сам материал или на растворы для них. Врач уточнила, что риски негативных последствий возникают тогда, когда люди используют просроченные линзы или слишком долго их не снимают. Шилова подчеркнула, что спать в них категорически нельзя.

9 апреля сообщалось, что в Подмосковье 16-летний подросток три месяца ходил в линзах и чуть не ослеп. Несовершеннолетний поступил в Детский центр им. Л.М. Рошаля с жалобами на боль в глазах, сильное помутнение зрения, покраснение, слезотечение, светобоязнь и отек век. Он признался врачу, что в течение трех месяцев носил не снимая однодневные контактные линзы.

Ранее россиянам объяснили, когда не стоит носить контактные линзы.