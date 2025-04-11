«Атомфлот» сделает подарок рыбаку, который проспал идущий мимо ледокол

«Атомфлот» решил подарить фотоальбом рыбаку, который в палатке на Енисее проспал момент, когда в нескольких метрах от него прошел ледокол «Арктика». Об этом сообщается в Telegram-канале «Атомфлота».

«У рыбаков на Енисее есть примета, что клев лучше там, где канал проложил атомный ледокол. Рыбаку из синей палатки мы подарим фотоальбом, чтобы он узнал, кого пропустил во сне», — говорится в публикации.

17 апреля стало известно, что атомный ледокол «Арктика» чуть не снес палатку со спящим рыбаком.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что ледокол плывет на синюю палатку. С приближением судна люди начинают сигнализировать из автомобилей, но рыбак не просыпается. На записи видно, что ледокол проплывает мимо. При этом за кадром слышно, как один из друзей рыбака в палатке шутит, что тот «всё проспал».

До этого сообщалось, что на МКАД отвлекшийся на телефон водитель «Газели» врезался в фуру, из-за чего его фургон опрокинулся и проскользил по проезжей части, высекая искры из асфальта. На кадрах видно, как фургон «Газель» из третьей полосы постепенно смещается правее. В соседнем ряду он по касательной столкнулся с проезжающей большегрузной фурой и опрокинулся набок.

Ранее большегруз врезался в легковушку с детьми в Башкирии.