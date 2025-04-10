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На видео попало ДТП с «Газелью» на МКАД, высекающей снопы искр

На МКАД попало на видео ДТП с «Газелью», высекающей сноп искр из асфальта

На МКАД отвлекшийся на телефон водитель «Газели» врезался в фуру, из-за чего его фургон опрокинулся и проскользил по проезжей части, высекая искры из асфальта. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Спецдорпроект».

«Залип в телефон — отвлекся на секунду — чуть сместился с полосы — ДТП! Классическая цепочка действий с печальными последствиями», — отмечается в публикации.

Снятая на видео авария произошла 26 марта на 49-м километре МКАД. На кадрах видно, как фургон «Газель» из третьей полосы постепенно смещается правее. В соседнем ряду он по касательной столкнулся с проезжающей большегрузной фурой и опрокинулся набок. Двигаясь по инерции, фургон врезался передней частью в разделительный отбойник трассы, затем его отбросило на середину дороги. Водители других автомобилей успели затормозить перед возникшим препятствием.

Ранее стало известно, что на МКАД столкнулись пять автомобилей.

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