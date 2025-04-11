Автомобилисты сняли на видео, как атомный ледокол надвигался на палатку спящего рыбака

Атомный ледокол «Арктика» чуть не снес палатку со спящим рыбаком. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Веселая компания ловила рыбу, не забывала отдыхать, а утром к ним приплыл атомный ледокол «Арктика». Корабль шел прямо на палатку, в которой спал рыболов, но в итоге все обошлось. А Лысый, как обычно, все проспал», — говорится в сообщении.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что ледокол плывет на синюю палатку. С приближением судна люди начинают сигнализировать из автомобилей, но рыбак не просыпается. На записи видно, что ледокол проплывает мимо.

До этого сообщалось, что на МКАД отвлекшийся на телефон водитель «Газели» врезался в фуру, из-за чего его фургон опрокинулся и проскользил по проезжей части, высекая искры из асфальта. На кадрах видно, как фургон «Газель» из третьей полосы постепенно смещается правее. В соседнем ряду он по касательной столкнулся с проезжающей большегрузной фурой и опрокинулся набок.

Ранее большегруз врезался в легковушку с детьми в Башкирии.