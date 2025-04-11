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Автомобилисты сняли на видео, как атомный ледокол надвигался на палатку спящего рыбака

Атомный ледокол «Арктика» чуть не снес палатку со спящим рыбаком

Атомный ледокол «Арктика» чуть не снес палатку со спящим рыбаком. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Веселая компания ловила рыбу, не забывала отдыхать, а утром к ним приплыл атомный ледокол «Арктика». Корабль шел прямо на палатку, в которой спал рыболов, но в итоге все обошлось. А Лысый, как обычно, все проспал», — говорится в сообщении.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что ледокол плывет на синюю палатку. С приближением судна люди начинают сигнализировать из автомобилей, но рыбак не просыпается. На записи видно, что ледокол проплывает мимо.

До этого сообщалось, что на МКАД отвлекшийся на телефон водитель «Газели» врезался в фуру, из-за чего его фургон опрокинулся и проскользил по проезжей части, высекая искры из асфальта. На кадрах видно, как фургон «Газель» из третьей полосы постепенно смещается правее. В соседнем ряду он по касательной столкнулся с проезжающей большегрузной фурой и опрокинулся набок.

Ранее большегруз врезался в легковушку с детьми в Башкирии.

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