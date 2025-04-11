В США объявили в розыск украинца, похитившего своих детей

Полиция США сообщила о поиске гражданина Украины, похитившего двух своих детей

Полиция Лос-Анджелеса объявила в розыск украинца, подозреваемого в похищении двух своих детей, опеки над которыми его лишили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

«Следователи... департамента полиции Лос-Анджелеса просят помощи у общественности в поисках 9-летней Авроры Коломоец и ее 7-летнего брата Гранта Коломойца», — говорится в сообщении.

Согласно полицейскому отчету, детей из школы забрал биологический отец Родион Коломоец, которого недавно лишили опеки над детьми. Правоохранители предполагают, что мужчина попытается уехать на родину вместе с детьми.

На данный момент известно, что последний раз Коломойца видели пересекающим границу США с Мексикой в Сан-Исидро.

Другой случай произошел в Екатеринбурге. 17 февраля был арестован подозреваемый в похищении глухонемой девочки. Сам мужчина заявил, что не помнит, почему решил увести девочку. В этот момент он был пьян. Он также заявил, что намерений причинить вред ребенку у него не было.

Ранее китаянку казнили за похищение и продажу детей.