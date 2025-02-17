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В Екатеринбурге отправили под стражу подозреваемого в похищении глухонемой девочки

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в похищении глухонемой девочки
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Telegram-канал «SHOT»

Суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в похищении глухонемой девочки в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Екатское чтиво».

По данным Telegram-канала, подозреваемого отправили под стражу до 14 апреля.

Сам мужчина заявил, что не помнит, почему решил увести девочку. В этот момент он был пьян. Он также заявил, что намерений причинить вред ребенку у него не было.

«Я не мог ничего сделать, даже мыслей не было. Не тот характер», – рассказал подозреваемый.

Помимо этого, фигурант процесса принес извинения отцу девочки.

Инцидент произошел 14 февраля. Отец ехал с глухонемой дочерью на машине, но решил зайти в магазин. Оставив ребенка в автомобиле, он отлучился на несколько минут.

В этот момент к машине подошел неизвестный, и, открыв дверь, выпустил девочку. Она хотела пойти в магазин, но незнакомец увел ее за руку в неизвестном направлении.

Позже мужчину задержали. Ребенка нашли, каких-либо травм на нем не обнаружили.

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