Гидрометцентр заявил о приближении летнего тепла в Сибири

Летнее тепло будет наблюдаться в выходные дни в регионах Сибири, температура составит около 25°C тепла. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Новосибирской области в выходные ожидается около +25°C, в Красноярском крае — выше 20°C тепла. Вильфанд подчеркнул, что подобная погода связана с тем, что происходит хорошо выраженный вынос теплых воздушных масс из Центральной Азии.

Он добавил, что в Челябинской и Курганской областях температура уже превышает +20°C.

Накануне главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что температура в выходные в Москве повысится до +6°С, а в понедельник она уже преодолеет отметку +10°С. Позднякова добавила, что минимальная температура и в четверг, и в пятницу в Москве составит от -3 до -5°С, тогда как по региону — до -6°С.

Синоптик отметила, что в субботу характер погоды начнет меняться, атмосферное давление будет расти. Температурные показатели при этом составят от +2 до +4°С, а в воскресенье столбики термометров поднимутся уже до +6°С, резюмировала Позднякова.

Ранее в Московском регионе оценили, переживут ли клещи заморозки.