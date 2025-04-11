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В Сети появились последние фото главы испанского филиала Siemens перед катастрофой

Опубликованы последние фото главы Siemens перед крушением вертолета в США
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В сети появились последние фотографии главы Siemens в Испании Агустина Эскобара, которые были сделаны перед крушением вертолета в США. Кадры опубликовала газета Daily Mail.

На снимке глава испанского филиала стоит вместе с женой и детьми перед вертолетом. Позже это воздушное судно рухнуло в воду.

Вечером 10 апреля туристический вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV, совершавший обзорный полет над акваторией Нью-Йорка, потерпел крушение и рухнул в воды реки Гудзон близ Статуи Свободы. На борту находились шесть человек — пилот и пятеро пассажиров. Среди них — Эскобар, его жена и трое детей. Личность пилота официально пока не подтверждена.

Никого из находившихся на борту людей спасти не удалось. Власти США начали расследование обстоятельств аварии.

По информации The Telegraph, упавший вертолет возвращался на базу для дозаправки.

Ранее в США назвали возможную причину крушения вертолета в Нью-Йорке.

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