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Демограф назвал способы повышения рождаемости в России

Демограф Ракша назвал способы выполнить задачи Путина по демографии
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CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

Повысить рождаемость в России можно с помощью денег и времени. Об этом заявил демограф Алексей Ракша, передает РИА Новости.

«Составляющие успеха просты: деньги и время. И то, и другое нужно дать родителям в достаточном объеме», — заявил он.

По словам специалиста, методы стимулирования рождаемости первого ребенка не работают, мотивировать нужно тех матерей, которые уже имеют первенца. Ракша отметил, что за второго ребенка нужно давать крупные разовые выплаты, которые будут эквивалентны стоимости одной комнаты в квартире или частном доме.

Демограф добавил, что за второго и третьего ребенка нужно платить матерям по 1,5 — 2 млн рублей, поскольку это позволит поднять суммарный коэффициент рождаемости (СКР) на 12 — 15% всего за несколько лет.

Помимо этого, эксперт призвал поднять ежемесячные выплаты по уходу за ребенком, которые сейчас составляют 40% от средней зарплаты, до 100%.

25 января президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости. Кроме того, глава государства распорядился проработать вопрос и представить предложения по совершенствованию программы материнского капитала, включая его увеличение в зависимости от очередности рождения ребенка.

Ранее рождаемость в России упала до одного из самых низких показателей в истории.

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